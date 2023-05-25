Главные шаги к будущему урожаю: как помочь рассаде томатов укорениться

Как помочь рассаде томатов адаптироваться к новым условиям при пересадке на постоянное место?

Автор канала "Посад" на платформе Дзен советует копать яму попросторнее - примерно на штык лопаты в глубину и на 2 штыка - в ширину. Яму засыпать перегноем или перепревшим компостом. Такая подпитка поможет растению лучше адаптироваться на новом месте.

К компосту в лунке надо добавить 1 ч.л. простого суперфосфата: томаты любят фосфор. Потому яму надо хорошо пролить водой: в идеале вылить не менее 10 л. В лунке будет грязь, ее не надо бояться: томаты за нее скажут спасибо.

Важно помнить о том, что следует расправить корни растения, Если этого не сделать, они будут лежать комом, а ведь от здоровья корней напрямую зависит урожай.

Когда томаты усажены, а земля в лунках осела, нужно подсыпать половину вынутой из ямок земли и ещё пролить томаты - минимум 5 литров на каждый куст.

После этого о культуре можно забыть минимум на неделю. Воды ей хватит: она будет постепенно уходить вниз, а корешки - за ней.

После высадки рассады также надо в обязательном порядке оборвать с томатов нижние листья.