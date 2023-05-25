Mysl Polska: поляки ведут «войну» с туристами из РФ и Украины на курортах Турции

25 мая колумнист газеты "Мысль Польская" Конрад Ренкас сообщил, что лично побывал в курортных зонах Турции, убедившись, что находящиеся там поляки развернули практически "военную" кампанию в отношении отдыхающих россиян и украинцев.

\Известно, что приехавшие в Турцию поляки отказываются играть с россиянами в волейбол и нападают на них в барах, попутно возмущаясь, что на турецких курортах у украинцев есть собственные квартиры.

Ренкас остался недоволен увиденной ситуацией и обратился к выходцам из Польши, посоветовав им сконцентрировать свои усилия на отдыхе, а не на конфронтации в Турции.