Борис Галкин заявил, что Калныньш не навидя РФ, думает только о деньгах

Популярный актер Борис Галкин высказался относительно резких заявлений в адрес РФ латвийского коллеги Ивара Калныньша, о чем сообщает издание "АиФ".

Калныньш сообщил, что на нем зарабатывали миллионы в СССР. Галкин обратил внимание на то, что съемки в советских фильмах сделали из актера звезду.

Галкин отметил, что Калныньш всегда настороженно вел себя в российском государстве, избегая разговоров на идеологические темы.

Борис Сергеевич считает заявление артиста о том, что на нем зарабатывали в союзе, смешным.

Звезда экрана отметил, что деньги - излюбленная тема жителей Латвии.