Дачный эксперт научил простым хитростям хорошего урожая томатов и картофеля

Что можно с этим сделать? Просто посадить рядом нужное растение-оберег. Тогда возможность заражения фитофторозом для картофеля и томатов снизится в разы.

Что такое фитофтороз и почему его надо бояться? Это заболевание грибковой природы, разносится спорами-возбудителями, которые живут в земле.

Для того чтобы инфекция стала активной, необходимы важные условия: обильная влажность и прохладная температура.

Особенно остерегаться этой заразы надо с приходом холодных, влажных, туманных ночей.

Появиться на огородных культура фитофтора может уже в июне, но какое-то время заметить ее нельзя. Хотя процесс разрушения уже запущен.

Увидим мы присутствие патогенов только с появлением результатов их губительной деятельности: появляются бурые пятна с белесой плесенью или налетом в виде паутины.

Плоды быстро портятся, а вскоре погибает и все растение, заражая соседей.

Когда фитофтора уже пришла на грядки, спасения от нее практически нет. А вот профилактические меры весьма эффективны.

Выберите подходящего соседа, и беда обойдет томаты и картофель стороной.

Речь идет о свекле. Опытными огородниками давно замечено: если посадить свекольную грядку рядом с картошкой и помидорами, то о фитофторозе можно забыть.

Соответственно, урожайность будет на самом высоком уровне. Доверять этому способу можно, он не раз проверен на деле.