Дачный эксперт научил простым хитростям хорошего урожая томатов и картофеля

Что можно с этим сделать? Просто посадить рядом нужное растение-оберег. Тогда возможность заражения фитофторозом для картофеля и томатов снизится в разы.
Что такое фитофтороз и почему его надо бояться? Это заболевание грибковой природы, разносится спорами-возбудителями, которые живут в земле.
Для того чтобы инфекция стала активной, необходимы важные условия: обильная влажность и прохладная температура.
Особенно остерегаться этой заразы надо с приходом холодных, влажных, туманных ночей.
Появиться на огородных культура фитофтора может уже в июне, но какое-то время заметить ее нельзя. Хотя процесс разрушения уже запущен.
Увидим мы присутствие патогенов только с появлением результатов их губительной деятельности: появляются бурые пятна с белесой плесенью или налетом в виде паутины.
Плоды быстро портятся, а вскоре погибает и все растение, заражая соседей.
Когда фитофтора уже пришла на грядки, спасения от нее практически нет. А вот профилактические меры весьма эффективны.
Выберите подходящего соседа, и беда обойдет томаты и картофель стороной.
Речь идет о свекле. Опытными огородниками давно замечено: если посадить свекольную грядку рядом с картошкой и помидорами, то о фитофторозе можно забыть.
Соответственно, урожайность будет на самом высоком уровне. Доверять этому способу можно, он не раз проверен на деле.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__