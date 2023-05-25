Зеленка против мучнистой росы: какие еще средства защитят огурцы от инфекции

Чтобы огурцы не страдали от такой распространенной болезни, как мучнистая роса, их надо поливать под корень раствором зеленки.

Для приготовления раствора надо пузырек зеленки развести с 1 л воды. Потом, после размешивания, развести еще раз, в соотношении 1:10.

От этой же напасти отлично защищает и луковая шелуха. В ней, как и в шелухе чеснока, есть вещество, уничтожающее болезнетворную микрофлору.

К слову, настой шелухи содержит много микрофлоры, потому им полезно опрыскивать огурцы, если у них пожелтели листья и огурцы. Он полезен также и для увядающих плодов. После такого воздействия растение более активно плодоносит.

Для того, чтобы приготовить средство, нужно поллитра луковой шелухи залить 5 л воды. Настаивать 4 дня под закрытой крышкой. Потом процедить и опрыскать огурцы. Процедуру провести в пасмурную погоду.