Из-за статуса инагента Галкин и Земфира теряют миллионы, артисты решили оспорить это в суде

«Они хотят стряхнуть с себя статус иноагента, чтобы выступать здесь, собирать площадки и зарабатывать деньги в нашей стране», - отметил в своем видеоблоге Михаил Шахназаров.
По словам экспертов, статус инагента делает жизнь беглых российских мегазвезд, которые не поддержали СВО «невыносимой».
Отчетность и прозрачность финансовых поступлений, особенно из-за рубежа для них представляют серьезную проблему.
Кроме того, артисты опасаются, что с принятием Госдумой нового закона, не позволяющего инагентам зарабатывать в России их жизнь и вовсе скатится на «выступления в кабаках».
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