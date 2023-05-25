Из-за статуса инагента Галкин и Земфира теряют миллионы, артисты решили оспорить это в суде

«Они хотят стряхнуть с себя статус иноагента, чтобы выступать здесь, собирать площадки и зарабатывать деньги в нашей стране», - отметил в своем видеоблоге Михаил Шахназаров.

По словам экспертов, статус инагента делает жизнь беглых российских мегазвезд, которые не поддержали СВО «невыносимой».

Отчетность и прозрачность финансовых поступлений, особенно из-за рубежа для них представляют серьезную проблему.

Кроме того, артисты опасаются, что с принятием Госдумой нового закона, не позволяющего инагентам зарабатывать в России их жизнь и вовсе скатится на «выступления в кабаках».