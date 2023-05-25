Mercedes-Benz отзывает тысячи седанов S-класса

Речь идет об автомобилях, выпущенных в 2020 и 2021 годах. К примеру, в Германии пострадало около 1000 автомобилей.

Причиной отзыва стало программное обеспечение, не соответствующее спецификациям, которое может повлиять на электронную программу стабилизации (ESP) и антиблокировочную тормозную систему (ABS), говорится в сообщении компании.

В качестве меры предосторожности программное обеспечение блока управления ESP на пострадавших автомобилях будет обновлено, сообщил представитель.

Запланированный визит в мастерскую для обновления займет около получаса.