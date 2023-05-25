В строго заданные сроки: когда срезать картофелю ботву, чтобы повысить урожайность культуры

Когда убирать картофельную ботву и нужно ли убирать ее вовсе? На этот счет бытуют разные мнения.

Если одни считают, что от зеленого "балласта" надо избавиться едва ли не сразу, как тот отрастет, то другие уверены: если его не трогать, урожай увеличится.

На самом деле истина, как обычно, где-то посредине. В идеале ботву у раннего картофеля срезают после того, как большая половина ее пожелтела. Через 2-3 недели после этой операции уже можно копать клубни свежего урожая.

Если речь идет о картофеле более поздних сортов, то у них надо скашивать ботву примерно за пару недель до уборки. К примеру, если время уборки клубней - середина сентября, то ботву надо скосить в конце августа.

Такие сроки оптимально отражаются как на размере самих клубней (они будут крупнее), так и на ее лежкости. Последнее важно для клубней, которые заготавливаются на зиму.