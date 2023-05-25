Садовод со стажем объяснил, почему груша начинает терять завязи, есть разные причины

Причин такому явлению может быть несколько, будем разбираться по порядку.

Питание

Если нет достаточного количества элементов питания, груша неизбежно начнет сбрасывать завязи. У нее просто не будет резерва для формирования плодов. Потеря завязей наблюдается обычно при нехватке калия, фосфора, азота. Возможно, не хватает каких-то других элементов. Но те, что перечислены выше, это основные, и их нужно давать в первую очередь.

Влага

Если воды не хватает, то результат будет тот же: утрата завязей. Особенно такое бывает в жару и при засушливом лете. Поэтому за достаточным увлажением надо следить внимательно, груша к этому очень чувствительна.

Обрезка

Если грушу неправильно обрезали, она будет сбрасывать завязи. Это бывает, когда обрезали больше, чем нужно. Растению нужно много сил, чтобы восстановиться после такой процедуры. Ему будет совсем не до формирования завязей и плодов.

Возраст

Если дерево достигло определенного возрасто, проще говоря - постарело, то оно начинает сбрасывать завязи. Способность к плодоношению у него начинает утрачиваться. У каждого сорта свои возрастные особенности, это тоже надо учитывать.

Вредители и болезни

Конечно же, насекомые-паразиты и различне недуги тоже влияюет на преждевременное увядание и потерю завязей. Проводите профилактическую обаботку, и вероятность такой неприятности будет сведена к минимуму.

Одним словом, правильно обеспечив уход, вы не будете иметь проблем с грушей, надо лишь выполнять все стандартные процедуры.