Перцем по колорадскому жуку: острая приправа позволит изгнать вредителя с участка

Средство, приготовленное на основе красного молотого перца позволяет избавиться также от тли и грибков на других овощных культурах.

Чтобы его приготовить, нужно 3 ст.л. острой приправы развести в поллитре горячей воды. Настаивать 12 часов.

Затем 1 ст.л. раствора смешать с 1 ч.л. натертого хозяйственного мыла, а потом развести в 10 л воды. Опрыскать картофель на ночь.

Избавиться от колорадского жука также поможет смесь горчицы и табачной пыли.

Оба ингредиента надо смешать в равных частях, и после полива либо дождя каждое растение осыпать этой приготовленной смесью.