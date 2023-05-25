Перцем по колорадскому жуку: острая приправа позволит изгнать вредителя с участка

13:48 2023-05-25

Народные рецепты безопасны для людей и в то же время эффективны против главного врага картофеля.

Средство, приготовленное на основе красного молотого перца позволяет избавиться также от тли и грибков на других овощных культурах.

Чтобы его приготовить, нужно 3 ст.л. острой приправы развести в поллитре горячей воды. Настаивать 12 часов. 

Затем 1 ст.л. раствора смешать с 1 ч.л. натертого хозяйственного мыла, а потом развести в 10 л воды. Опрыскать картофель на ночь.

Избавиться от колорадского жука также поможет смесь горчицы и табачной пыли. 

Оба ингредиента надо смешать в равных частях, и после полива либо дождя каждое растение осыпать этой приготовленной смесью.

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