Огород на компостной яме: что там можно посадить, кроме тыквы и кабачков

14:54 2023-05-25

Технологии выращивания овощей на компосте известен многим. Причем спектр овощей, которые отлично там растут, шире привычной линейки.

Эксперт БелНовостей, ученый агроном Анастасия Коврижных рассказала, какие культуры можно выращивать на компостной яме.

В этом списке любая зелень - петрушка, кинза, укроп, мята и базилик. Они быстро растут, причем уход за ними минимален. То же самое можно сказать и о таких овощах, как кабачки, огурцы, томаты, перец и лук. 

Компостная куча - отличная грядка и для ягод: клубники, малины, ежевики, смородины и крыжовника. Эти культуры требуют хорошего дренажа почвы и полива.

На таком "грунте" можно даже высадить цветы. К примеру, там будут идеальные условия для роз, тюльпанов, лилий, нарциссов, бархатцев. Но цветы требуют хорошего освещения, их также надо регулярно поливать. Кроме того, они привлекут пчел и других насекомых.

На компосте будут расти лекарственные травы: розмарин, шалфей, лаванда, тимьян и мята. Самое главное условие - отсутствие в компостной яме бытового мусора, сорняков и вредителей.

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