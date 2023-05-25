Огород на компостной яме: что там можно посадить, кроме тыквы и кабачков

Эксперт БелНовостей, ученый агроном Анастасия Коврижных рассказала, какие культуры можно выращивать на компостной яме.

В этом списке любая зелень - петрушка, кинза, укроп, мята и базилик. Они быстро растут, причем уход за ними минимален. То же самое можно сказать и о таких овощах, как кабачки, огурцы, томаты, перец и лук.

Компостная куча - отличная грядка и для ягод: клубники, малины, ежевики, смородины и крыжовника. Эти культуры требуют хорошего дренажа почвы и полива.

На таком "грунте" можно даже высадить цветы. К примеру, там будут идеальные условия для роз, тюльпанов, лилий, нарциссов, бархатцев. Но цветы требуют хорошего освещения, их также надо регулярно поливать. Кроме того, они привлекут пчел и других насекомых.

На компосте будут расти лекарственные травы: розмарин, шалфей, лаванда, тимьян и мята. Самое главное условие - отсутствие в компостной яме бытового мусора, сорняков и вредителей.