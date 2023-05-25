Дачный эксперт указал на типичную ошибку, которая может погубить урожай лука

Рассказываем о частой ошибке, которую делают дачники, как опытные, так и новички. Это снижает урожайность культуры в несколько раз, или урожая может вовсе не быть.

Вода очень нужна при выращивании лука, без нее не будет хорошего роста и развития, формирования луковиц. Но с поливом как раз многие дачники серьезно ошибаются.

Не все принимают в расчет погодные условия, не все проверяют состояние почвы - степень ее увлажнения, это приводит к необратимым последствиям.

Вы можете в итоге залить весь лук, даже не заметив этого. Не нужно давать воды больше, чем требуется.

Лук, который чудом выживет после таких водных процедур, будет плохого качества и будет совсем не пригодным для хранения. Он начнет болеть, чахнуть, потеряет в итоге вкусовые свойства.

Застой влаги в почве - это очень плохо для лука. Особенно важно не допускать переливов в период сильного роста и активного развития.

Состояние почвы всегда можно проверить рукой, залитые грядки тоже будут заметны даже невооруженным глазом. Надо лишь больше уделять им внимания.

Принимайте в расчет дождливую погоду. При регулярных и обильных осадках поливы луку не нужны.