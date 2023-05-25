Эндокринолог Янг перечислила еду, мешающую похудеть

Врач-эндокринолог Екатерина Янг назвала 3 источника несжигаемого жира, которые находятся на столе большинства людей каждый день.

Эксперт обратила внимание, что сахар увеличивает уровень инсулина, повышая риск развития диабета и проблем с сердечно-сосудистой системой.

Алкоголь - токсин, а трансжиры приносят вред всему организму, снижая выработку простациклина, необходимого для поддержания тонуса сосудов и полноценного проуцесса кровообращения. Эти вредные вещества также способны вызвать образование сгустков крови и тромбов.

Янг отмечает, что при желании сбросить вес, нужно быть аккуратными с молочными продуктами, имеющими высокий инсулиновый индекс.

Масло в рацион следует включать, соблюдая баланс между омега-3 и омега-6. Медик обращает внимание, что необходима мера в употреблении кунжутного, подсолнечного, тыквенного и соевого масел, способных вызвать воспаление.

С осторожностью следует относится к потреблению в пищу пасленовых, сои и бобов людям, склонным к вздутию живота, болезнью Крона и иным проблемам желудочно-кишечного тракта.