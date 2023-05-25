RT: власти Солнечногорска подали в суд на Пугачёву за неуплату долгов

25 мая новостное агентство Russia Today рассказало, что руководство города Солнечногорск подало иск на Аллу Пугачёву в мировой суд Тверского района Москвы, утверждая, что певица не платит за аренду земельного участка на берегу реки Истра в Подмосковье. Известно, что Пугачёва отказывалась платить за взятую ей в аренду землю с апреля 2021 года, задолжав 50 тысяч рублей.

Алла Пугачёва покинула Россию после начала спецоперации в Украине, улетев вместе с мужем Максимом Галкиным (признан иноагентом по решению Минюста РФ) в Израиль. Позднее Пугачёва возвращалась в Москву несколько раз, побывав в российской столице в текущем мае, где примадонна простилась с умершим товарищем, модельером Валентином Юдашкиным.