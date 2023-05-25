Тернер купила особняк в Швейцарии за 76 000 000 долларов незадолго до своей кончины

Исполнительница Тина Тернер и ее муж Эрвин Бах приобрели особняк в Швейцарии незадолго до того, как артистки не стало. Стоимость дома равна 76 000 000 у.е.

Тернер и Бах информировали о приобретении жилой площади в начале прошлого года, признавшись, сколько выложили за нее.

Имение находится в Цюрихе и включает в себя 10 сооружений, находящихся на 5 акрах земли. На придомовой территории имеются пруд, бассейн и лодочная площадка, о чем сообщает издание Page Six.

Напомним, что Тернер ушла из жизни 24 мая. Много лет она страдала от рака кишечника. Ей было 83 года.