Вечером 25 мая пресс-служба Управления рыболовства Норвегии сообщила, что ведомство призывает норвежских граждан белухой по имени Хвальдимир, который теперь живёт в заливе Осло-фьорд, считающегося густонаселённом районе. В тексте релиза утверждается, что Хвальдимир уже получал лёгкие травмы и может получить их снова из-за контакта с людьми.

Кит получил имя Хвальдимир после того, как был обнаружен рыбаками у берегов Норвегии в 2019 году. Животное подозревали в работе на российские спецслужбы, а его имя было выбрано путём голосования: слово hval с норвежского значит "кит", а "Владимир" было добавлено из-за ассоциаций с Владимиром Путиным.