Лукашенко заявил о способности ЕАЭС создать центр нового многополярного мира

В четверг, 25 мая, прибывший в московский Кремль Александр Лукашенко выступил на заседании Высшего совета Евразийского экономического союза, где выразил уверенность в том, что ЕАЭС в состоянии создать полноценный и ответственный центр при переходе мироустройства на принцип многополярности.

По мнению Лукашенко, ЕАЭС может идти в авангарде создания нового мирового порядка с центрами в различных регионах планеты, если организация реализует весь свой потенциал, привлекая к сотрудничеству новых внешних акторов.