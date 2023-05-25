Georgian Airways запустит транзитные рейсы для россиян из Тбилиси в Европу с 15 июля

25 мая пресс-служба грузинского авиаперевозчика Georgian Airways сообщила, что с 15 июля компания начнёт осуществлять транзитные рейсы для российских граждан из Тбилиси в государства Европы. Ожидается, что таким образом россияне смогут попасть в Париж, Ларнаку, Милан, Вену и Салоники.

Характерно, что ранее грузинский президент Саломе Зурабишвили отказалась пользоваться услугами Georgian Airways из-за решения фирмы возобновить авиасообщение между Грузией и Россией после соответствующего указа Владимира Путина, позволяющего это сделать. В ответ Georgian Airways запретили Зурабишвили заходить на борт своих самолётов.