Данилко рассказал, что Пугачева поддержала его, когда он выступил против русских

Андрей Данилко неудачно пошутил над Россией задолго до запуска спецоперации и ситуации с Крымом.

Тогда его поддержала Алла Пугачева.

Певец исполнил на Евровидении композицию под названием "Лаша тумбай", после чего против него стали выступать многие российские артисты. Алла Борисовна же оказала ему помощь, не дав выгнать с российской сцены.

Тогда Данилко отпирался, утверждая, что русским просто послышалось "Раша, гудбай". Теперь же он признается, что действительно пел такую фразу. Более того, сейчас он даже переименовал свой трек.