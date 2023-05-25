Скрытый текст под рукописями Евангелия от Матфея обнаружили с помощью УФ

17:00 2023-05-25

Специалист по медиа из Австрийской академии наук Григорий Кессель, при помощи ультрафиолетовой фотосьемки обнаружил, что прямо под известными текстами Библии были написаны другие версии событий.

Исследователь сообщил, что используя "УФ" фотосъёмку, он увидел более ранний текст главы Библии, который находился под тремя слоями текста, написанными на палимпсесте:- древнем тексте, которым писали на папирусе и пергаменте.

Однако при помощи современных технологии стало возможно прочитать исходный текст, который был написан изначально на папирусе.

«Невидимая» до этого времени версия 12-й главы Книги Матфея согласно исследованию Кесселя, изначально была частью древнесирийских переводов Библии около 1500 лет назад.

Ученый сообщил, что он сделал открытие в древней рукописи, хранящейся на данный момент в Ватиканской библиотеке.