Скрытый текст под рукописями Евангелия от Матфея обнаружили с помощью УФ

Исследователь сообщил, что используя "УФ" фотосъёмку, он увидел более ранний текст главы Библии, который находился под тремя слоями текста, написанными на палимпсесте:- древнем тексте, которым писали на папирусе и пергаменте.

Однако при помощи современных технологии стало возможно прочитать исходный текст, который был написан изначально на папирусе.

«Невидимая» до этого времени версия 12-й главы Книги Матфея согласно исследованию Кесселя, изначально была частью древнесирийских переводов Библии около 1500 лет назад.

Ученый сообщил, что он сделал открытие в древней рукописи, хранящейся на данный момент в Ватиканской библиотеке.