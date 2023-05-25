Конец бренда: Philip Morris отказался от Marlboro

«Мы выйдем из сигаретного бизнеса и будем предлагать только продукты с пониженным риском», — заявил Маркус Эссинг, генеральный директор Philip Morris в Германии и Австрии, на мероприятии в Берлине.

Срок перехода менеджер не назвал.

«Мы можем установить дату окончания, но еще не определили ее», — сказал Эссинг.

Эта политика отличает Philip Morris International от других крупных табачных компаний, таких как British American Tobacco, Reemtsma или Japan Tobacco.

С 2017 года компания прекратила рекламу табачных сигарет, таких как Marlboro, и в основном сосредоточилась на нагревателе табака под названием Iqos.

По данным Philip Morris, поскольку табак в устройстве не сжигается, а нагревается, загрязняющих веществ меньше на 95 процентов.