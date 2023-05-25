Знающий цветовод рассказал, как кастрорка может помочь розам пышно цвести

Рассказываем, как это сделать правильно, опираясь на советы эксперта.
Масло касторки влияет на гормональный фон растений, нормализуя его и способствуя выработке веществ, нужных для роста и цветения.
Касторовое масло - продукт, получаемый из вечнозеленого кустарника, под названием клещевина. В технике масло используется как смазочный материал.
В медицине ингредиент входит в состав лечебных мазей, применяется как эффективное слабительное средство. Как оказалось, и для растений касторка может приносить пользу.
Например, помочь розам пышно и долго цвести.
Для начала надо приготовить раствор. Разводим масло с водой в соотношении 1 к 1000.
Таким средством нужно поливать розы пару раз в месяц или реже, ориентируясь на состояние растений.
Касторовое масло также можно использовать в качестве опрыскивания розовых кустов. Раствор будет готовиться по-другому: на литр воды берем 5 мл масла.
Сюда же можно добавить немного сахара или капельку меда. Тогда после опрыскивания к розам будут активно слетаться пчелы.
Перед процедурой обрызгайте розу обычной водой, потом можно делать опрыскивание раствором. Если делаете полив, также сначала увлажните ее чистой водой.
Обработку и полив маслом делаем через два часа после увлажнения водой.
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