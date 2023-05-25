Цветовод-эксперт раскрыл простые секреты долгого цветения орхидеи

Есть несколько простых и понятных правил, а главное - легко выполнимых. Придерживайтесь их, и ваша орхидея будет долго стоять в цвету, не переставая восхищать друзей и знакомых.
Первое - орхидеям нужно много влаги, они любят высокую влажность воздуха, поэтому нуждаются в регулярном опрыскивании водой.
Второе - свет. Цветам нравится свет, но не яркий, не открытый, слегка притененный. Самое лучшее место в доме для орхидей - западный или восточный подоконник.
Третий момент - полив. Он нужен постоянно, но в меру. Заливать нельзя. Чаще всего цветоводы, разводящие орхидеи, поливают их методом погружения.
Нужно весь горшок опустить в большую емкость с водой, подержать его там минут 20. Потом вынуть и дать излишкам воды стечь.
Четвертое условие пышного цвета - питание. Кормить надо постоянно, с небольшими интервалами.
Не заморачивайтесь придумыванием особых составов, просто купите готовое комплексное средство специально для орхидей.
Пересаживать цветок надо время от времени, когда растению становится тесно в вазоне. Вы увидите, что листики стали осыпаться, это может быть сигналом для пересадки.
В комфортных условиях орхидея будет цвести ярко и долго.
Не позволяйте цветам испытывать резкие колебания влажности и температуры воздуха, следите за этим. Иначе цветения вам точно не дождаться.
Причиной проблем с цветением могут быть инфекции и вредители. Обрабатывайте профилактическими средствами и постоянно делайте осмотр всего растения.
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