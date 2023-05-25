Дачный эксперт дал простые и эффективные советы, чтобы защитить томаты от фитофтороза

Домашние помидорки вкуснее магазинных, но как получить хороший урожай, если фитофтора постоянно угрожает плодам. Есть несколько советов, которые могут помочь.

Защитить от грибка помогает хорошая прополка, которую надо делать постоянно, не давая шанса инфекции. Она может прятаться как раз в сорняках.

Обязательно надо проводить профилактические обработки препаратами с медью. Этот элемент предупреждает грибковые болезни, в том числе и фитофтороз.

Не сажайте на одной грядки томаты несколько лет подряд.

Поливать помидоры надо только в корень, на листья жидкость попадать не должна. Излишки влаги как раз провоцируют болезни грибкового происхождения.

При посеве не сажайте растения очень близко друг к другу. Разбирайтесь с пасынками своевременно.

Тогда инфекция не будет быстро распространяться и воздух станет лучше циркулировать между растениями.

Очень вредит помидорам перекорм. Особенно если вы даете азотные подкормки. Накопление излишков этого элемента может вызвать фитофтору.

Побороть болезнь практически невозможно, можно только проводить качественную профилактику.

Бордоская жидкость или Фундазол с медью в составе используются для предупреждения фитофторы. Делайте регулярные обработки в виде опрыскиваний.