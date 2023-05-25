Как избежать проблемы и как исправить ситуацию, рассказал огородник с большим стажем. Перечисляем кратко самые главные моменты.

Если перья чеснока покрываются желтизной, а урожай собирать еще не пора, надо бить тревогу и срочно принимать меры.

Во-первых, обращайте внимание на полив, земля пересыхать не должна, особенно летом в жару и засуху. Организуйте регулярный умеренный полив.

Чеснок, растущий в скудной почве обязательно надо подкармливать. Для яркости и зелени листьев дайте овощу азот, фосфор и калий, которые укрепят иммунитет растения.

Прежде чем высадить чеснок на грядку, подберите удачное для не место. Оно должно быть солнечным и без сквозняков. Почву надо дренировать и напитать полезными веществами.

Чесночные перья часто желтеют под действием вредителей или из-за болезни. Осмотрите растение, определите причину и примените подходящий препарат.

Но лучше делать профилактические обработки, не допуская появления проблемы.

Для полива можно использовать не обычную воду, а обогащенную мочевиной или аммиачной селитрой. Тогда растение быстро зазеленеет вновь.

Можно обратиться к народным средствам: на 10 л воды добавляем три столовые ложки нашатыря.