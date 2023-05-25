Цветовод-эксперт объяснил, как правильно удобрять сирень для густого цветения

Чем порадовать свою любимицу, рассказал опытный цветовод, берите рецепты на заметку.
Можно использовать органику, например, перегной или компост, в них есть все питательные элементы, которые продлят цветение сирени, помогут ей расти и развиваться.
Азотные добавки нужны для формирования зелени и соцветий. Подойдут аммиачная селитра, сульфат аммония, мочевина.
Фосфорные удобрения, например, суперфосфат, монокалийфосфат, стимулируют рост корней, обильное цветение.
Калий можно добавить в виде сульфата калия, хлористого калия. Удобрение необходимо для укрепления иммунной системы, для противостояния стрессам.
Калий также повышает устойчивость растения к вредителям и заболеваниям.
Всегда помним о дозировке, нельзя превышать рекомендованную норму, чтобы не погубить растение.
Также не даем подкормки очень часто, чтобы не перенасытить землю питательными элементами, это так же плохо, как и скудный обедненный грунт.
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