Цветовод-эксперт объяснил, как правильно удобрять сирень для густого цветения

Чем порадовать свою любимицу, рассказал опытный цветовод, берите рецепты на заметку.

Можно использовать органику, например, перегной или компост, в них есть все питательные элементы, которые продлят цветение сирени, помогут ей расти и развиваться.

Азотные добавки нужны для формирования зелени и соцветий. Подойдут аммиачная селитра, сульфат аммония, мочевина.

Фосфорные удобрения, например, суперфосфат, монокалийфосфат, стимулируют рост корней, обильное цветение.

Калий можно добавить в виде сульфата калия, хлористого калия. Удобрение необходимо для укрепления иммунной системы, для противостояния стрессам.

Калий также повышает устойчивость растения к вредителям и заболеваниям.

Всегда помним о дозировке, нельзя превышать рекомендованную норму, чтобы не погубить растение.

Также не даем подкормки очень часто, чтобы не перенасытить землю питательными элементами, это так же плохо, как и скудный обедненный грунт.