Британская семья заплатила почти 250 000 долларов за удаление мурала Бэнкси со своего дома

Позднее семье сообщили, что им нужно потратить 40 000 фунтов стерлингов (около 49 500 долларов США), чтобы сохранить работу таинственного художника. Затем они обнаружили, что им также придется защищать его от грабителей.

Однажды кто-то украл часть мурала и попытался продать ее в интернете. Семье пришлось нанять ночного сторожа.

Произведение искусства было удалено в апреле после того, как пара наняла специалистов. Они укрепили стену 12 слоями смолы и пятью тоннами стали, прежде чем 40-футовый кран удалил всю работу целиком.

Пара надеется продать картину и заменить ее копией. The Times сообщила, что весь проект, вероятно, будет стоить 200 000 фунтов стерлингов (около 247 000 долларов США). Но удаленная стена, вероятно, стоит несколько миллионов долларов.