Бывалый садовод рассказал, почему не надо отправлять хлеб на выброс - он пригодится на огороде

Засохший, черствый хлеб, даже если он с плесенью, не надо спешить выбрасывать. Ему всегда найдется хорошее применение на садовом участке.
Способ первый - самый простой. Поломайте хлеб на кусочки и закопайте неглубоко, равномерно распределив по участку: будет полезная подпитка для почвы.
Процесс разложения длится долгое время, поэтому хлеб будет постепенно делиться полезными свойствами с землей.
Способ второй - настой. Замочите корочки в воде и дайте им хорошо настояться, перебродить. В итоге получите универсальную подкормку для любых огородных растений.
Способ третий - приготовление компоста. Кусочки зачерствелого хлеба можно бросить в компостную кучу.
Удобрение насытится полезными веществами и потом может быть использовано для повышения плодородия почвы и улучшенного роста растений.
Самый ценных хлеб - тот, на котором нет плесени. Если у вас остались ломтики, которые еще не до конца просохли, не дайте им покрыться налетом.
Для этого просушить корочки в духовке. Потом можно долго их хранить и использовать на даче при необходимости.
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