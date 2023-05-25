Бывалый садовод рассказал, почему не надо отправлять хлеб на выброс - он пригодится на огороде

Засохший, черствый хлеб, даже если он с плесенью, не надо спешить выбрасывать. Ему всегда найдется хорошее применение на садовом участке.

Способ первый - самый простой. Поломайте хлеб на кусочки и закопайте неглубоко, равномерно распределив по участку: будет полезная подпитка для почвы.

Процесс разложения длится долгое время, поэтому хлеб будет постепенно делиться полезными свойствами с землей.

Способ второй - настой. Замочите корочки в воде и дайте им хорошо настояться, перебродить. В итоге получите универсальную подкормку для любых огородных растений.

Способ третий - приготовление компоста. Кусочки зачерствелого хлеба можно бросить в компостную кучу.

Удобрение насытится полезными веществами и потом может быть использовано для повышения плодородия почвы и улучшенного роста растений.

Самый ценных хлеб - тот, на котором нет плесени. Если у вас остались ломтики, которые еще не до конца просохли, не дайте им покрыться налетом.

Для этого просушить корочки в духовке. Потом можно долго их хранить и использовать на даче при необходимости.