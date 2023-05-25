Джеймс Кэмерон начал работу над сценарием нового «Терминатора», но решил подождать развития ИИ

При этом он признался, что сценарий не будет готов быстро, работа над ним будет достаточно длительной.

Дело в том, что Кэмерон намерен вдохновляться развитием искусственного интеллекта, за которым будет внимательно наблюдать.

Ранее Арнольд Шварценеггер заявил, что больше не собирается сниматься в фильмах франшизы, но отметил, что она еще не закончена.

Актер признался, что «Терминатор» во многом способствовал его успеху, но сейчас кому-то пора придумать новую интересную идею.