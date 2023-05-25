Джеймс Кэмерон начал работу над сценарием нового «Терминатора», но решил подождать развития ИИ

19:58 2023-05-25

Во время конференции Dell Tech World режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что начал работу над сценарием нового терминатора три месяца назад.

При этом он признался, что сценарий не будет готов быстро, работа над ним будет достаточно длительной.

Дело в том, что Кэмерон намерен вдохновляться развитием искусственного интеллекта, за которым будет внимательно наблюдать.

Ранее Арнольд Шварценеггер заявил, что больше не собирается сниматься в фильмах франшизы, но отметил, что она еще не закончена.

Актер признался, что «Терминатор» во многом способствовал его успеху, но сейчас кому-то пора  придумать новую интересную идею.

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