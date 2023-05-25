Дачный эксперт раскрыл секрет бесплатной подкормки для клубники, от которой ягоды становятся крупными и сладкими

Но это не значит, что нужно закупать в магазине химические удобрения. Подкормку можно сделать самому, причем абсолютно бесплатно.

Для этого потребуются вода и конский щавель, который растет как сорняк на многих дачных участках.

Растение нужно измельчить, причем это касается и зелени, и корешков. Все это заливают водой и настаивают.

Когда смесь перебродит,ее нужно процедить и использовать для полива клубники. если конского щавеля под рукой нет, можно взять обычный или заменить его ревенем.