Дачный эксперт раскрыл секрет бесплатной подкормки для клубники, от которой ягоды становятся крупными и сладкими

Но это не значит, что нужно закупать в магазине химические удобрения. Подкормку можно сделать самому, причем абсолютно бесплатно.
Для этого потребуются вода и конский щавель, который растет как сорняк на многих дачных участках.
Растение нужно измельчить, причем это касается и зелени, и корешков. Все это заливают водой и настаивают.
Когда смесь перебродит,ее нужно процедить и использовать для полива клубники. если конского щавеля под рукой нет, можно взять обычный или заменить его ревенем.
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