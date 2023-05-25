Опытные садоводы объяснили, как нужно поливать огурцы: под корень или по листьям

Некоторые дачники поливают растения под корень, другие – по листьям. По этому вопрос всегда возникает немало споров.

Но дачные эксперты рекомендуют полив огурцов под корень, чтобы листья не получали ожог на солнце.

Для полива необходимо использовать теплую воду температурой не ниже 20 градусов. Холодная вода остановит развитие растения.

Но есть один случай, когда актуально опрыскивание листьев водой. Так делают, когда огурцы растут в теплице для повышения уровня влажности.