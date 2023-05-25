Главный эпидемиолог Китая заявил о новой волне СOVID-19 уже в июне

20:15 2023-05-25

Главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань сообщил, что в июне в стране ожидается пик второй волны СOVID-19.

По его словам, количество заражений в этот период будет достигать 65 миллионов в неделю, а сам пик возможен ближе к концу июня.

Ранее сообщалось, что в Китае планируют изменить подход к борьбе с коронавирусом, а также к вакцинации.

До этого власти страны заявили о полной победе над распространением СOVID-19. В декабре прошлого года в Китае  были ослаблены ограничительные меры против коронавируса.   

На днях Всемирная организация здравоохранения опубликовала новые рекомендации по вакцинации от СOVID-19.

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