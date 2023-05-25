Дачники объяснили, чем и как подкармливать помидоры в июне для богатого урожая

В июне стоит подкормить растения мочевиной. Для приготовления состава 50 г средства растворяют в 10 л воды.
Мочевина обеспечит томаты веществами, которые необходимы для образования бутонов и их превращения в плоды.
Чуть позже, когда появятся завязи, томаты нужно полить раствором из 10 г суперфосфата, 19 г сернокислого калия и 10 л воды.
Если у растений скручиваются листья, потребуется опрыскивание медным купоросом. Но здесь важно соблюдать пропорции, чтобы не погубить растение. На 1 л воды берется 1-2 г раствора 0,1 или 0,2%.
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