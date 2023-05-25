Какая подкормка нужна перцу во время цветения: многие дачники совершают ошибку

В составе удобрения должны быть фосфор и калий, которые отвечают за развитие корневой системы. Можно использовать фосфат и монофосфат калия.
Перцам также нужен магний, поэтому в качестве подкорми подойдет сульфат магния и магниевая соль.
Не получится дождаться хорошего урожая перца без азота. Но его не должно быть слишком много, поэтому мочевину и аммиачную селитру нужно применять осторожно.
Для нормального развития перцу требуются медь, железо, бор и другие микроэлементы, поэтому нужны соответствующие опрыскивания.
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