Дачный эксперт рассказал, как поступить, если заметили пятна на крыжовнике

Обычно пятна на крыжовнике - это знак болезни, инфекционной или грибковой. Пятна могут появляться как на листьях, так и на стволе или на самих ягодах.

Причины могут быть разными, от этого и зависит способ лечения.

Поражение листьев

Речь идет о пятнистости листьев. Болезнь грибковой природы, бывает разных видов. На листовых пластинах возникают круглые или овальные пятна.

Лечится патология фунгицидами (Фундазол, Топаз, Топсин-М). Желтые пятна указывают на дефицит фосфора или железа. В этом случае даем крыжовнику удобрения с этими элементами.

Пятна на ягодах

По-другому это называется мраморность, крапчатость. Грибковая болезнь, которая проявляется пятнами разных размеров и форм, они со временем темнеют.

Боремся такими же препаратами, как и в предыдущем случае. Коричневые пятна говорят о том, что крыжовник подпортили вредители - крыжовниковый пилильщик, крыжовниковая побеговая тля.

Используем инсектициды.

Признаки болезни на стволе

Тоже грибковое заболевание, называется мучнистая роса. Признаки - белые пятна на листиках и стволе. Используем для лечения фунгициды или препараты серы.

Коричневые пятнышки на стволе указывают на повреждение коры. Участки надо удалить, а раны обработать антисептическим средством.

Проведите обработку сначала на одном побеге, чтобы проверить правильность выбранного лечения и поставленного диагноза. Уже потом приступайте к полной обработке всего куста.