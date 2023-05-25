Дачный эксперт рассказал, как поступить, если заметили пятна на крыжовнике

Обычно пятна на крыжовнике - это знак болезни, инфекционной или грибковой. Пятна могут появляться как на листьях, так и на стволе или на самих ягодах.
Причины могут быть разными, от этого и зависит способ лечения.
Поражение листьев
Речь идет о пятнистости листьев. Болезнь грибковой природы, бывает разных видов. На листовых пластинах возникают круглые или овальные пятна.
Лечится патология фунгицидами (Фундазол, Топаз, Топсин-М). Желтые пятна указывают на дефицит фосфора или железа. В этом случае даем крыжовнику удобрения с этими элементами.
Пятна на ягодах
По-другому это называется мраморность, крапчатость. Грибковая болезнь, которая проявляется пятнами разных размеров и форм, они со временем темнеют.
Боремся такими же препаратами, как и в предыдущем случае. Коричневые пятна говорят о том, что крыжовник подпортили вредители - крыжовниковый пилильщик, крыжовниковая побеговая тля.
Используем инсектициды.
Признаки болезни на стволе
Тоже грибковое заболевание, называется мучнистая роса. Признаки - белые пятна на листиках и стволе. Используем для лечения фунгициды или препараты серы.
Коричневые пятнышки на стволе указывают на повреждение коры. Участки надо удалить, а раны обработать антисептическим средством.
Проведите обработку сначала на одном побеге, чтобы проверить правильность выбранного лечения и поставленного диагноза. Уже потом приступайте к полной обработке всего куста.
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