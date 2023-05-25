Как вырастить крупную и сочную свеклу: полный гид по удобрениям и подкормкам

Растение достаточно требовательное, ему необходим целый набор питательных веществ в комплексе с влагой и солнечным светом.
В качестве органических удобрений можно использовать перегной, компост или навоз, в которых есть нужные свекле вещества.
Среди минеральных удобрений нужно выбирать те, в которых содержатся азот, фосфор и калий. Они нужны сразу по нескольким причинам.
Эти вещества обеспечивают рост корней растения, укрепление его иммунитета к болезням и улучшение вкусовых качеств.
Чтобы свекла получила все необходимые вещества в нужных количествах, можно внести комплексное удобрение.
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