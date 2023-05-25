Помидоры цветут, но не завязываются: как добиться образования плодов

Такое может произойти из-за отсутствия опылителей. Их легко привлечь с помощью воды с сахаром или медом.

Завязи на растении не образуются при неправильном формировании куста. В таком случае придется исправлять его форму.

Еще одна причина – нехватка азота, фосфора или калия. Растения нужно подкормить составами с этими компонентами.

Проблемы с плодоношением могут возникнуть из-за атаки вредителей или болезней. Нужно установить причину и провести обработку томатов.