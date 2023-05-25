Китайская компания попросила сотрудниц беременеть по графику, чтобы уходы в декрет не отразились на работе

Это произошло после того, как руководителям фирмы стало известно о планах работниц. Все они собирались забеременеть примерно в одно время.
Руководство объяснило, что уход в декрет хотя бы двух сотрудниц одновременно парализует работу компании.
В связи с этим женщинам было предложено распределить время своей беременности, чтобы показатели работы не ухудшались.
Одна из сотрудниц рассказала об этом в соцсетях. Пользователей возмутил такой подход руководства, они назвали его несправедливым и эгоистичным.