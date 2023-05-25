Почему осыпаются листья перца: дачники объяснили, как сохранить урожай

Для начала нужно внимательно осмотреть растения и опавшие с них листья. Если на них есть тля, нужно обработать кусты «Актарой».
Листья могут высыхать и осыпаться, если перец атаковали клещи. В этом случае поможет обработка препаратом «Аполло».
Обрабатывать растения этим средством нужно несколько раз, интервал между обработками должен составлять 10 дней.
Стоит также учитывать, что после опрыскивания растений такими препаратами употреблять в пищу их плоды нельзя.
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