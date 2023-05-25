Как нельзя бороться с фитофторой на томатах: многие дачники занимаются бесполезной работой

Один из таких бесполезных способов – это попытки бороться с фитофторозом при помощи чесночного настоя.

В чесноке действительно есть фитонциды, которые подавляют развитие грибков. Но для лечения растений их недостаточно.

Второй вариант, который точно не принесет результата – это отвар из хвоща. Причина такая же, как и с чесноком.

В хвоще есть кремниевая кислота, которая может уничтожить грибок. Но отвар не работает в таких масштабах, которые нужны для спасения помидоров.