Дачный эксперт назвал 5 причин плохого урожая картофеля: большинство огородников совершают эти ошибки

Очень часто проблема заключается в посадке некачественных клубней. Посевной материал нужно периодически менять.

Не стоит постоянно сажать только один сорт картофеля, даже самый хороший. Именно для него погода может оказаться неблагоприятной, лучше посадить 2-3 разных сорта.

Но при этом важно подобрать правильное время для посадки каждого сорта, а не закапывать в землю весь картофель одновременно.

Нарушение правил севооборота – прямой путь к плохому урожаю. Картофель нельзя сажать на одном месте несколько лет подряд.

Не следует слишком сильно заглублять клубни. Из-за кислородного голодания их рост замедлится, а потом прекратится.