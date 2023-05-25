Ученые Чжэцзянского университета обнаружили новый фактор риска развития болезни Альцгеймера

Они обнаружили, что люди, у которых есть генетическая предрасположенность к эпилепсии, чаще страдают болезнью Альцгеймера.
Этот механизм работает и в обратную сторону: чем хуже наследственность по болезни Альцгеймера, тем выше вероятность эпилепсии.
При этом ученые доказали, что снижение объема гиппокампа – части мозга, отвечающей за работу памяти – повышает риск эпилепсии.
А если человек страдает склерозом гиппокампа и одновременно эпилепсией, риск болезни Альцгеймера вырастает в 4 раза.
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