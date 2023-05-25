Мох и лишайник на садовых деревьях можно уничтожить хозяйственным мылом

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Светлана Репина
Получить хороший урожай с ягодных кустарников можно только при правильном уходе.
Президент США Джо Байден пообещал, что в стране не произойдет дефолт. Он также сообщил, что переговоры с конгрессом по этому вопросу уже идут.
Горох не требует особого ухода и обычно хорошо растет. Но бывает и так, что растение вдруг начинает желтеть.
Мучнистая роса огурцов – достаточно частое и очень опасное заболевание огородной культуры.
Ученые из Университетской больницы Северной Норвегии выяснили, что с помощью ходьбы можно снизить чувствительность к боли.
Где только не пытаются дачники выращивать кабачки, чтобы сэкономить место на участке.
Кусты клубники со временем стареют и перестают давать урожай. Такие растения нужно выбросить.
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