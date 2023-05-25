Как вырастить кабачки в мешке: экономия места на участке и отличный урожай

Специально для них существует отличный способ вырастить богатый урожай овощей в обычных мешках.

Для этой цели подойдет мешок от сахара или плотный пакет для мусора. Его нужно на треть заполнить органикой: ботвой, очистками овощей, скошенной травой.

Затем в мешок закладываю т песок и землю с огорода. При наличии компоста его тоже нужно использовать.

Снизу в мешке делают небольшие отверстия для отвода излишков влаги. Это нужно, чтобы корни кабачка не сгнили.

В каждый мешок со слоем субстрата и грунта в 50 см сажают 1-2 семечка, а после появления всходов укладывают мульчу.