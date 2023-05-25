Врачи Университетской больницы Северной Норвегии рассказали, как повысить болевой порог с помощью ходьбы

По их данным, для этого необходимо ходить пешком не менее четырех часов в неделю. Только тогда повышается болевой порог.
Ученые измеряли переносимость боли у участников исследования, попросив их опустить руки в ледяную воду и держать, сколько смогут.
Оказалось, что люди, которые хотя бы несколько раз в неделю занимаются физической активностью, могут держать руки в ледяной воде в среднем на 16 секунд дольше.
Ученые считают, что физические упражнения влияют на те же пути в мозге, что и обезболивающие препараты.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__