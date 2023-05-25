Врачи Университетской больницы Северной Норвегии рассказали, как повысить болевой порог с помощью ходьбы

23:28 2023-05-25

Ученые из Университетской больницы Северной Норвегии выяснили, что с помощью ходьбы можно снизить чувствительность к боли.

По их данным, для этого необходимо ходить пешком не менее четырех часов в неделю. Только тогда повышается болевой порог.

Ученые измеряли переносимость боли у участников исследования, попросив их опустить руки в ледяную воду и держать, сколько смогут.

Оказалось, что люди, которые хотя бы несколько раз в неделю занимаются физической активностью, могут держать руки в ледяной воде в среднем на 16 секунд дольше.

Ученые считают, что физические упражнения влияют на те же пути в мозге, что и обезболивающие препараты.
 

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