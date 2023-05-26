Дачники рассказали, чего нельзя делать с кустами смородины и малины: урожая точно не будет

Яркий пример – мульчирование. О его пользе знают уже все садоводы, но не каждый понимает, что прошлогоднюю мульчу обязательно нужно менять на свежую.

Такие действия обязательны, независимо от того, какой материал использоваться для мульчирования. После снятия мульчи почву нужно разрыхлить.

Еще одна типичная ошибка дачников – проведение обрезки только осенью. Важно помнить, то весенняя обрезка кустов необходима в любом случае.

Нельзя подкармливать кусты аммиачными азотистыми удобрениями. Для таких растений больше подходят составы в виде селитры.