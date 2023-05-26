Ученые Орхусского университета выяснили, что употребление марихуаны повышает риск депрессии и психических расстройств

00:29 2023-05-26

Ученые из Орхусского университета в Дании выяснили, что при регулярном употреблении марихуаны риск депрессии возрастает вдвое, а биполярных расстройств – в 4 раза.

В рамках исследования ученые проанализировали медкарты почти 7 млн человек в возрасте старше 16 лет.

Они сравнивали риск психических расстройств у обычных людей и у тех, кто регулярно употреблял каннабис.

Как оказалось, около 56 тыс. человек страдали расстройствами, связанными с употреблением марихуаны, у 41% была глубокая депрессия, у 14% - биполярное расстройство.

Ученые также отметили, что нет никаких доказательств снижения риска психических расстройств, если человек перестает употреблять марихуану.

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