Ученые Орхусского университета выяснили, что употребление марихуаны повышает риск депрессии и психических расстройств

В рамках исследования ученые проанализировали медкарты почти 7 млн человек в возрасте старше 16 лет.
Они сравнивали риск психических расстройств у обычных людей и у тех, кто регулярно употреблял каннабис.
Как оказалось, около 56 тыс. человек страдали расстройствами, связанными с употреблением марихуаны, у 41% была глубокая депрессия, у 14% - биполярное расстройство.
Ученые также отметили, что нет никаких доказательств снижения риска психических расстройств, если человек перестает употреблять марихуану.
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