Что делать с петунией, чтобы она цвела дольше обычного: цветоводы раскрыли секреты

Для начала желательно вырастить рассаду, причем в больших контейнерах, чтобы цветы могли разрастаться.

Сажать петунию нужно в рыхлый грунт с большим содержанием перегноя, но без подкормок не обойтись.

После высадки растения в грунт проводится подкормка мочевиной, во время цветения – монофосфатом калия.

Цветы, которые отцвели, нужно удалять. А в середине лета проводится радикальная обрезка: стебли нужно укоротить наполовину.

Сразу после этого растения следует подкормить Нитроамофоской, раствори 15 г средства в 10 л воды.