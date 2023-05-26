Что делать с петунией, чтобы она цвела дольше обычного: цветоводы раскрыли секреты

Для начала желательно вырастить рассаду, причем в больших контейнерах, чтобы цветы могли разрастаться.
Сажать петунию нужно в рыхлый грунт с большим содержанием перегноя, но без подкормок не обойтись.
После высадки растения в грунт проводится подкормка мочевиной, во время цветения – монофосфатом калия.
Цветы, которые отцвели, нужно удалять. А в середине лета проводится радикальная обрезка: стебли нужно укоротить наполовину.
Сразу после этого растения следует подкормить Нитроамофоской, раствори 15 г средства в 10 л воды.
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