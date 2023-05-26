На огороде не останется ни одного вредителя: чудесные свойства чесночного настоя

Из него можно приготовить раствор, который уничтожит тлю и клещей. Для этого 200 г чеснока измельчают и заливают растительным маслом.
Через 2 часа состав процеживают и разбавляют водой, добавляют тертое мыло, перемешивают и опрыскивают растения.
Чтобы уничтожить капустную моль и комаров, нужно к луковой шелухе добавить табачную пыль, залить водой, прокипятить и настоять, а потом положить туда же мякоть чеснока и развести водой.
Еще один рецепт – залить головки чеснока водой и прокипятить под крышкой. Такой отвар поможет от тли, клещей и муравьев.
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