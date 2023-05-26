Университета Лозанны выяснили, что говорить комплименты лучше в левое ухо

В этом случае звук быстрее активизирует слуховую кору в правом полушарии головного мозга. Именно она отвечает за эмоции.

В рамках исследования реакция людей контролировалась с помощью функциональной магнитно-резонансной терапии.

Оказалось, что приятные слова, сказанные человеку сзади, проще вызывают возбуждение. При этом все вышесказанное характерно для правшей.

Исследования на левшах пока не проводились. Также у ученых нет объяснения особой реакции на слова, сказанные в левое ухо.