Университета Лозанны выяснили, что говорить комплименты лучше в левое ухо

В этом случае звук быстрее активизирует слуховую кору в правом полушарии головного мозга. Именно она отвечает за эмоции.
В рамках исследования реакция людей контролировалась с помощью функциональной магнитно-резонансной терапии.
Оказалось, что приятные слова, сказанные человеку сзади, проще вызывают возбуждение. При этом все вышесказанное характерно для правшей.
Исследования на левшах пока не проводились. Также у ученых нет объяснения особой реакции на слова, сказанные в левое ухо.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__